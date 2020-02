Verdachte afpersingszaak De Groot had adres van dochter eigenaar in cel

De officier voegde er nog aan toe dat de verdachte, Ali G., in de gevangenis ook de beschikking had over telefoons waarmee hij vrijuit kon communiceren met de buitenwereld. De verdachte was zelf niet aanwezig tijdens de voorbereidende zitting. Hij heeft ‘geen vertrouwen’ in de rechtbank, zo had hij in een verklaring op laten nemen als reden voor zijn afwezigheid.