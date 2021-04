‘Verdachte afperszaak Hedel werd ernstig bedreigd’ na ontvoering door undercoveragenten

HEDEL - De verdachte uit de afpersingszaak rond fruithandel De Groot in Hedel die door undercoveragenten van de politie in december werd ontvoerd, is ernstig bedreigd. Dat meldt de Telegraaf woensdag. De agenten deden zich voor als criminelen en zetten zo de verdachte onder druk. Hij legde uitvoerig verklaringen af die hij nu wil aanpassen.

Dit melden bronnen rond het onderzoek aan de Telegraaf. De eigenaren van de fruithandel werden afgeperst en er is een grote reeks aanslagen en intimidaties gepleegd naar werknemers van het bedrijf. Deze vonden plaats na de vondst van een grote partij cocaïne bij het bedrijf in 2019.

De verdachte wil nu zijn verklaring, die hij na de ontvoering aflegde bij de politie, aanpassen. Dat bevestigt advocaat Peter Plasman aan de Telegraaf. Verder wil hij er niet op ingaan. Over de bedreiging en of die de reden is voor het afleggen van een nieuwe verklaring wil de advocaat ook niets zeggen. Plasman zegt wel de officier te hebben geïnformeerd.

De bedreiging zou zeer ernstig zijn en gericht aan een familielid van de verdachte. De ouders blijken hun huis in het Gooi al te hebben verkocht en zijn verhuisd. De Telegraaf onthulde vorige maand dat de politie een vergaande undercoveroperatie op touw zette om de 21-jarige man aan het praten te krijgen. Dit in de hoop meer te weten te komen wie achter de afpersing en de geweldscampagne zit.

Undercover-actie

In een poging het geweld te stoppen besloot de politie om in december 2020 een undercover-actie in te zetten. Een van de verdachten werd door WOD-agenten (Werken onder Dekmantel) in een busje getrokken en zij deden zich voor als criminelen. De man was als verdachte in beeld gekomen doordat zijn auto was gezien in de buurt van de plaatsen waar aanslagen waren gepleegd, waarna er afluisterapparatuur in zijn auto was geplakt. De underover-actie blijkt zeer succesvol. Binnen veertig minuten had de verdachte een aantal namen van betrokkenen genoemd, onder wie de naam van hoofdverdachte Ali G. en zijn halfbroer Yassine A. Na de aanhoudingen van de verdachten verdween het geweld als sneeuw voor de zon.

Eerder al zei advocaat Peter Plasman dat zijn cliënt ‘ontvoerd’ was door de undercoveragenten. ,,Hij heeft in een verhoor gezegd dat hij negen kleuren stront scheet toen die mannen hem benaderden. Er was absoluut een zeer dreigende sfeer,” zei hij begin maart tegen deze nieuwssite. Opvallend is dat de undercover-agenten in hun verslag schrijven dat de verdachte uit eigen beweging en zonder geweld het busje is ingestapt, iets dat Plasman tegenspreekt. Hoe het precies zit blijft voorlopig onduidelijk, want volgens de officier van justitie zijn er geen opnamen gemaakt van het verhoor in het busje.