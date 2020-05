Verdachte én OM trekken hoger beroep ontuchtzaak tegen 47-jarige man uit Alem in

ALEM - Het hoger beroep in de zaak tegen een 47-jarige man die ontucht pleegde met zeven jonge vriendinnetjes van zijn dochters in Alem en kinderporno maakte van hen en nog veel meer meisjes is van de baan. Het Openbaar Ministerie én de man hadden hoger beroep aangetekend, maar het ook weer ingetrokken.

Dat bleek maandag bij het gerechtshof in Arnhem waar de zaak op de rol stond. Dat betekent dat het vonnis van de rechtbank in Zutphen van afgelopen november definitief is. Die veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden plus tbs met voorwaarden. Dat betekent dat hij na het uitzitten van zijn straf nog een langdurige en intensieve behandeling moet ondergaan.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar en die tbs geëist. De verdediging had gevraagd om twintig maanden waarvan de helft voorwaardelijk plus behandeling.

Slapende vriendinnetjes

Het gaat om de periode van januari 2015 tot in juli 2018 dat de man aan slapende vriendinnetjes van zijn dochters zat die bij het gezin logeerden. De zaak kwam aan het rollen nadat een elfjarig meisje er wakker van was geworden en het later aan haar moeder had verteld.

Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij één van de slachtoffers ging het zelfs om het seksueel binnendringen van het lichaam. Terwijl de meisjes sliepen raakte hij hun geslachtsdelen aan en maakte foto’s van hun ontblote billen. Er zijn afbeeldingen bij hem aangetroffen waarop zijn eigen geslachtsdeel vlakbij de slapende kinderen te zien is.

Kinderporno

Verder heeft hij kinderporno gemaakt van 23 meisjes die hij kende via zijn dochters of uit het dorp. Hij maakte stiekem afbeeldingen van ze als ze bij hem thuis op het toilet of in de badkamer waren.

Eén van die jonge kinderen heeft hij ertoe aangezet seksuele handelingen met zichzelf te verrichten en die te filmen. Daarnaast had hij nog meer dan 30.000 gedownloade afbeeldingen kinderporno in zijn bezit.