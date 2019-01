Verdachte omvangrijke ontuchtzaak met kinderen in Alem opnieuw voor de rechter

ZUTPHEN/ALEM - De rechtbank in Zutphen buigt zich donderdag 10 januari opnieuw over de ontuchtzaak in Alem . Het gaat wederom om een pro forma-zitting.

Tijdens de zitting zal het Openbaar Ministerie (OM) de rechtbank bijpraten over de vorderingen van het onderzoek. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 14 maart, maar kan alleen doorgaan als het OM er klaar voor is. Tijdens de zitting van donderdag wordt ook duidelijk of de 45-jarige verdachte uit Alem vast blijft zitten.

Kinderporno

Het kleine dorp Alem (gemeente Maasdriel) werd deze zomer opgeschrikt door een omvangrijke ontuchtzaak. Een 45-jarige dorpsgenoot werd op 26 juli aangehouden op verdenking van ontucht met kinderen en het vervaardigen van kinderporno. De strafbare feiten zouden zijn gepleegd in de periode van 1 januari 2015 tot de zomer van 2018. In eerste instantie sprak het OM over vijf slachtoffers, maar tijdens de eerste pro forma-zitting in november bleek het om acht slachtoffers te gaan.

En op het bij de man in beslag genomen beeldmateriaal waren ook nog een stuk of twintig kinderen te zien van wie op dat moment de identiteit nog niet bekend was. In november en december is hier onderzoek naar verricht. Dat onderzoek is inmiddels afgerond, zo heeft burgemeester Henny van Kooten onlangs in een brief aan de inwoners van het dorp laten weten.

Logeerpartijtje

De ontuchtzaak kwam aan het licht na een logeerpartijtje bij het gezin van de man thuis. Een 11-jarig meisje, dat daar geslapen had, kwam de volgende dag met een vreselijk verhaal thuis. De vader van haar vriendinnetje had haar op intieme plaatsen aangeraakt en gefotografeerd. De ouders van het slachtoffer schakelden de politie in en dat leidde twee dagen later tot de arrestatie van de man. Sinds die tijd zit hij vast.

Boeten

Tijdens de eerste pro forma-zitting zei de verdachte dat hij zich schaamt en dat hij snapte dat ouders boos op hem zijn. Ook zei hij alleen gehandeld te hebben en te moeten boeten voor wat hij gedaan heeft.