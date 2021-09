Verdachte uit Oss over zijn vlucht na dodelijke aanrijding hardloper in Zaltbommel: ‘Mijn handen trilden, ik was bang’

ARNHEM – Tegen een 39-jarige automobilist uit Oss, die op 30 mei een hardloper doodreed op de Ketelsteeg bij Zaltbommel, is bij de rechtbank in Arnhem een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist. De man reed zonder rijbewijs en sloeg na de aanrijding op de vlucht.

Het slachtoffer, een 52-jarige man uit Zaltbommel, was op de zonnige zondagmiddag een rondje aan het hardlopen en werd op de smalle Ketelsteeg uit het niets van achteren aangereden. Omwonenden hoorden een doffe klap. Hij overleed nog dezelfde dag in het ziekenhuis. De Ossenaar verklaarde dat hij de man niet gezien heeft. Hij was in een bestelauto van zijn werkgever op weg naar zijn ouders in Zaltbommel. De nacht ervoor had hij alcohol gedronken en cocaïne gebruikt.

Sirenes

Volledig scherm Schade aan de auto die bij de aanrijding betrokken was. © Bart Meesters De klap kon hij zich wel herinneren, maar in plaats van te stoppen, reed de Ossenaar door. ,,Mijn handen trilden, ik was bang”, verklaarde hij na enig aandringen van de rechter. De 39-jarige sprak zacht en had duidelijk moeite om over het voorval te praten. Hij had na de aanrijding de beschadigde auto helemaal achterin de Prins van Oranjestraat geparkeerd en was naar zijn ouders gelopen om wat spullen op te halen. Inmiddels hoorde hij aan de sirenes dat het mis was.

In Den Bosch nam hij de trein naar Venlo, waar hij bij een vriend terecht kon. Onderweg gooide hij de simkaart uit zijn telefoon. Pas de volgende ochtend vertelde hij zijn vriend wat er was gebeurd. Die vertrouwde er niet op dat de Ossenaar zichzelf zou melden en schakelde de politie in. De 39-jarige werd kort daarna aangehouden op het station van Venlo, waar de treinen richting Duitsland vertrekken. Daar verklaarde hij juist onderweg te zijn naar Zaltbommel, om zich bij de politie aan te geven.

Geen rijbewijs

De 39-jarige is eerder veroordeeld wegens het rijden zonder rijbewijs, maar waarom hij dan toch opnieuw illegaal in de auto was gestapt, was een vraag waar de rechtbank geen antwoord op kreeg.

De verdachte schudde zijn hoofd en leek niet erg aangedaan. Maar toen de rechter vroeg wat het met hem deed, kwamen toch de tranen. Hij liet bij monde van zijn advocaat weten dat hij immense spijt heeft en ieder moment van de dag met de nabestaanden meeleeft.

Bij de rechtszaak in Arnhem waren veel vrienden en familie aanwezig. De voorzitter van de rechtbank nam uitgebreid de tijd om alle aanwezigen uitleg te geven en sterkte te wensen. ,,Niemand heeft dit gewild, de tragische dood van het slachtoffer maakt dat wij hier vandaag aanwezig moeten zijn”, zei hij.

Quote Onze rots in de branding is in de bloei van zijn leven ineens weggerukt Echtgenote van het slachtoffer

De zus van het slachtoffer las namens haar ouders een verklaring voor, waarin ze benadrukte hoezeer familie, vrienden en de Bommelse gemeenschap een maatschappelijk betrokken mens en vader moeten missen. ,,Hij belt niet meer, hij komt niet meer achterom”, omschreef ze het dagelijks voelbare gemis. Ze zette een familiefoto midden in de rechtszaal. ,,Dit is mijn broer. U mag gerust kijken”, hield ze de verdachte voor. Ook de echtgenote van het slachtoffer hield een indringend betoog. ,,Onze rots in de branding is in de bloei van zijn leven zomaar en ineens weggerukt.”

De officier van justitie vindt bewezen dat de Ossenaar schuldig is. Hij heeft volgens de aanklager niet voldoende rechts gehouden op de weg, heeft harder gereden dan de verkeerssituatie dat toeliet én hij had geen rijbewijs. Dat hij van plan was om zichzelf alsnog te melden bij de politie, vond de officier niet geloofwaardig. Naast de celstraf eiste hij een rijverbod van drie jaar en verplicht contact met de reclassering.

De uitspraak is op 22 september.