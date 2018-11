Verdachte zedenzaak Alem voor de rechter

UPDATE Diefstal airbags uit BMW's in Kerkwijk bij Bureau Gelderland

7 november KERKWIJK - De politie heeft in het tv-programma Bureau Gelderland beelden laten zien van de diefstal van airbags uit twee BMW’s. Twee mannen pleegden de diefstal in de nacht van 29 op 30 augustus in Kerkwijk.