Verdachten drugslab Brakel mogen naar huis

BREDA/BRAKEL - De twee nog vastzittende verdachten van het in maart opgerolde xtc-laboratorium in Brakel, mogen het proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdagmorgen besloten.

Het gaat om een 48-jarige Heusdenaar en een 26-jarige inwoner van Sprang-Capelle. Justitie ziet hen als de mannen achter het aan de Kooihoek in Brakel gevonden laboratorium . De derde verdachte, een 39-jarige man uit Brakel, werd eerder al vrijgelaten. Hij ontkent dat hij iets wist van het drugslab. De hoeveelheid chemicaliën die de politie aantrof, was voldoende om daar 800.000 xtc-pillen te maken, zo zegt justitie.

Lab Eindhoven

Justitie denkt dat de verdachte uit Sprang-Capelle ook te maken had met het xtc-lab dat vorige zomer werd ontdekt in een woning aan de Heydaalweg in Eindhoven . Bij een controle van de politie vluchtte de man het huis uit. Dat bleek van onder tot boven te zijn ingericht als xtc-lab. De doorzoeking die maandag werd gedaan in een woning in Sprang-Capelle vloeide voort uit het onderzoek dat politie en justitie doen naar de handel en wandel van de 26-jarige man.

De advocaat van de verdachte uit Brakel vroeg dinsdagmorgen -met succes- of ze de door de politie afgeluisterde gesprekken tussen de andere twee verdachten mag beluisteren. Daaruit zou volgens haar blijken dat haar cliënt onschuldig is. De politie luisterde onder meer gesprekken in restaurants De Roestelberg in Kaatsheuvel en De Lucht in Bruchem af.