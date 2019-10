Verdachten gewelddadige woningoverval Zaltbommel hangt zes jaar cel boven het hoofd

Vandalen richten voor 10.000 euro schade aan rond Tijningen­plas

12:54 ZALTBOMMEL Bij de Tijningenplas in Zaltbommel is door vernielingen forse schade aangericht. De gemeente Zaltbommel schat de schade op 10.000 euro. ,,Dit jaar hebben we geïnvesteerd in een mooi recreatiegebied. We balen hier ontzettend van”, aldus de gemeente op Facebook.