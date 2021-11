Verdachten ‘terreurcampagne’ fruithandel De Groot blijven vastzitten; waarschuwing voor nieuwe rekruten

De vier verdachten 17, 18, 19 en 24 jaar oud worden ervan verdacht dat ze in de nacht van 4 op 5 juni in Tiel brand hebben gesticht bij een woning. Daar lagen een man en vrouw en hun twee kinderen te slapen. De vier verdachten werden na de brandstichting van de snelweg A2 gehaald.



Deze week was in de Arnhemse rechtbank een tussentijdse zitting in de zaak. De vier jonge mannen worden verdacht van poging tot moord in vereniging.