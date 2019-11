Verdwaalde Rotterdamse kat zoekt hulp bij Feyenoord-fans in Zaltbommel

UPDATE Hoger beroep in ontucht­zaak Alem

21 november ALEM - In de ontuchtzaak Alem is hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden liet eerder vandaag desgevraagd weten dat dit niet het geval was, maar meldt nu dat in ieder geval het Openbaar Ministerie zich toch gemeld heeft. De beroepstermijn verstrijkt vandaag.