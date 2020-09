Vergeet Fox Sports of Studio Sport: Bas (74) is alle rollen in één. Op zijn niveau dan

Juridisch getouwtrek om ‘tijdelijke’ opslag kunstgras in Hedel en Velddriel

3 september VELDDRIEL/HEDEL - Hoe lang is tijdelijk? Om die vraag draait het nu bij de kwestie rond de illegale opslag van versleten kunstgrasmatten in Hedel en Velddriel. De gemeente Maasdriel wil zo snel mogelijk van de matten af. Er is echter afgesproken met de eigenaren van de terreinen dat de matten tijdelijk mogen blijven liggen. Alleen is daarbij niet vastgelegd hoe lang dat dan is.