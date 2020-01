‘Vergt-effect’ sluipt de Spellewaard in

Wat op dit moment in de Zaltbommelse wijk Spellewaard gebeurt, kun je een beetje vergelijken met wat oudere wijk de Vergt eerder heeft doorgemaakt. ,,In de loop der jaren verandert zo'n wijk", legt gebiedswethouder Kees Zondag uit. ,,In de Vergt hebben we daar pas laat iets mee gedaan. In de Spellewaard moeten we daar nu op gaan inspringen.”