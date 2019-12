Vergunning of subsidie nodig? Zaltbommel gaat na of het wel in de haak is

ZALTBOMMEL Om beter te weten met wie ze te maken hebben bij transacties en het verlenen van vergunningen en subsidies, verruimen de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hun regels om mensen of organisaties tegen het licht te houden. Het vaker gebruiken van de Wet Bibob, de wet die over beoordeling van integriteit gaat, heeft als doel om bijvoorbeeld witwassen van geld te voorkomen.

Zaltbommel heeft al besloten vaker Bibob-onderzoeken te laten doen. Maasdriel volgt in 2020. Tot nu toe haalden de gemeenten de Bibob-toets bijvoorbeeld van stal als horeca-ondernemers plannen hadden voor nieuwe bedrijven of overnames of als er wijzigingen waren in de mensen die het binnen die bedrijven voor het zeggen hadden. Ze mogen rechtstreeks informatie opvragen die Justitie over deze personen heeft.

Lees ook Burgemeesters mogen elkaar voortaan waarschuwen voor criminele ondernemer Lees meer

Inkoop van zorg

Voor Zaltbommel betekent het nieuwe beleid dat de gemeente de wet kan gaan gebruiken bij omgevingsvergunningen, aanbestedingen en het verstrekken van subsidies. Ook bij vastgoedtransacties en de inkoop van zorg kan Zaltbommel voortaan navraag doen of alles wel in de haak is met de betrokken partijen. Aan zorg besteden gemeenten het leeuwendeel van de miljoenen op hun begroting.

Maasdriel heeft, vooruitlopend op het voorstel aan de raad, al aangekondigd om het instrument te gaan gebruiken als er sprake is van ‘significante transacties’. Bij zaken dus waarbij aanzienlijke sommen geld gemoeid zijn.

Huisvesting arbeidsmigranten

Een andere nuttige toepassing voor de twee Bommelerwaardse gemeenten is dat Bibob gebruikt kan worden bij huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeenten in het Westland gebruiken de wet als huisvesters van tijdelijke arbeidskrachten hun plannen voorleggen.