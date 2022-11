Verhuisdoos met spullen blokkeerde A2 bij Zaltbommel: weg weer vrij

Waarom man werd neergesto­ken op bouwter­rein langs A2 is nog onduide­lijk

ARNHEM - De aanleiding voor de dodelijke steekpartij in juli van dit jaar op een bouwplaats in de hoek van de A2 en de N322 bij Zaltbommel, is nog onduidelijk. Daar werd een 38-jarige man uit Wormer neergestoken. De verdachte is een 45-jarige inwoner van Kaatsheuvel.

