Verkeerspsycholoog Tertoolen over files op A2: ‘Automobilisten zijn kortetermijndenkers’

Nét uit cel en opnieuw betrapt: koppige Ammerzode­naar (26) vertikt het om rijbewijs te halen

14 februari AMMERZODEN - Een hardleerse 26-jarige man uit Ammerzoden is vrijdagmiddag opnieuw betrapt voor het rijden zonder een geldig rijbewijs op de Haarstraat. In het verleden is hij al meerdere malen aangehouden en zijn meerdere auto's van hem in beslaggenomen. Ook zat hij al eens twee weken in de cel voor hetzelfde vergrijp.