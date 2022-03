Verkiezingsdag in Maasdriel: het stemmen is in volle gang

In Maasdriel is behoorlijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook maandag en dinsdag een stem uit te brengen. Dat kon in het gemeentehuis in Kerkdriel en in Gelre's End in Hedel. Maandag is er 700 keer gestemd, waarvan 403 keer in het gemeentehuis en 297 keer in Gelre's End. Dinsdag is er 1107 keer gestemd, waarvan 695 keer in het gemeentehuis en 412 keer in Hedel. In 2 dagen tijd dus 1807 stemmen. Mogelijk heeft het meerdaags stemmen invloed op het opkomstpercentage. In 2018 bracht 57,4 procent van de kiesgerechtigden een stem uit.