Verlanglijstje jarige pater: appelstroop, macaroni en hagelslag

In pij op de fiets

Roland Putman, bekend omdat hij in zijn monnikspij rondfietst in de Bommelerwaard, hoopt maandag 30 november 50 jaar te worden. ,,Juist in deze sombere tijd zou het toch hartverwarmend zijn als we mensen helpen die het al moeilijk hadden of het door de coronacrisis moeilijk hebben gekregen.

Inleveren bij kerken

Zaterdag 12 december is de kerk in Ammerzoden om 19.00 uur open, in Alem en Velddriel om 9.30 uur en in Zaltbommel en Kerkdriel om 11.00 uur. Het stadsklooster San Damiano aan de Van der Does de Willeboissingel 12 in Den Bosch is ook een mogelijkheid. De kerk daar is elke avond open van 17.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.00 tot 12.00 uur.