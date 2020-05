Verloren gewaande kunstschatten uit kasteel Nederhemert liggen misschien wel in Sint-Petersburg

video Vrouw (66) uit Bo­ven-Leeu­wen overleden na frontale botsing tussen auto en vrachtwa­gen in Rossum, man zwaarge­wond

20:00 ROSSUM - Bij een frontale botsing tussen een auto en vrachtwagen op de Heemstraweg in Rossum is de bestuurster, een 66-jarige vrouw uit Boven-Leeuwen, overleden. Haar man zat ernaast en is zwaargewond. De weg is afgesloten.