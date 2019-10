Verloren trouwring na 70 jaar terug in Velddriel

,,Ik weet nog dat mijn vader hem verloor", vertelt Annie Vissers-Spijkers. ,,Dat gebeurde tijdens het jagen. Ik was toen acht of negen jaar. Papa en moeke waren er erg verdrietig onder.” Toen deze week de telefoon rinkelde en ze een man aan die telefoon kreeg die zei dat hij de trouwring gevonden had, kon ze het bijna niet geloven.

Metaaldetector

Die man is John van Hooft (52) uit Kerkdriel. Op werkdagen runt hij zijn bedrijf ErgoDirect in Vught, maar in zijn vrije tijd speurt hij het land af met een metaaldetector. In Velddriel haalde hij de ring naar boven. ,,Dat het goud was zag ik direct, want de ring was niet aangetast", vertelt hij. ,,De namen en de datum waren nog duidelijk zichtbaar.” Van Hooft ging op zoek naar de eigenaar en kwam via het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel terecht bij Annie, de dochter van Leonardus Spijkers.

Tijdens het telefoontje werd afgesproken dat Van Hooft de ring de volgende dag naar Velddriel zou brengen. Door alle emoties hadden Annie en haar man Jan een slapeloze nacht. Het werd een bijzonder bezoek, met oude foto's en mooie verhalen. Over De Worden, zoals de gronden bij de Wordenseweg in Velddriel worden genoemd. De familie Spijkers had er vroeger een noodslachtplaats. Maar natuurlijk ook over Leonardus Spijkers en zijn vrouw Geertruida van Hoesel. Ze zijn getrouwd op 24 november 1937, maar in de ring staat de datum van 25 november 1937. ,,Dat is het kerkelijk huwelijk. En dat telde, als goed katholiek gelovige.”