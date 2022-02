Vermeend ‘Polenhotel’ met landingsplaats voor helikopter in Slijkwell

Wethouder Peter de Vries bevestigt het verzoek van ondernemer Jarno Goesten. Voor het college kwam die vraag ‘als een donderslag bij heldere hemel’. ,,Maar het is zeker een serieuze vraag en we zijn ons aan het oriënteren waar zo'n helikopterplatform aan moet voldoen. We kunnen er misschien wel een paar jaar mee bezig zijn. Of het platform er gaat komen? Er is een kans. Als iemand vraagt naar de mogelijkheden, dan moeten we er eerlijk naar kijken.”