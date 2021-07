Vermeende Gelderse leiders crystal meth- en speedlabs op vrije voeten tot uitspraak

VIDEO/UPDATE Kind zwaarge­wond door aanrijding bij basis­school in Kerkdriel, vader bij ongeval betrokken

25 juni KERKDRIEL - Bij het ongeval in Kerkdriel waarbij een kind ernstig gewond raakte was de vader van het slachtoffer betrokken. Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend in de Maire de Gierstraat bij basisschool De Meidoorn in Kerkdriel. Het kind is per ambulance en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.