Vernielingen gepleegd tijdens oud en nieuw in Waardenburg

Brand in leegstaan­de woning Ammerzoden, vermoede­lijk aangesto­ken

7:37 AMMERZODEN - In een leegstaande woning aan de Haarstraat in Ammerzoden heeft donderdagochtend brand gewoed. Het vuur ontstond even voor 5.30 uur. Brandweerkorpsen uit Hedel en Nederhemert werden opgeroepen. Vermoedelijk is de brand aangestoken. De politie doet onderzoek.