Vernieuwd dorpshuis inspireert tot ambitieuze plannen; het NK biljarten naar Well? Waarom niet?

WELL - Van een grootse opening is het nog niet gekomen. Die zit in het vat. Dorpshuis Ons Huis in Well is stilletjes van start gegaan. Het dorp is blij en trots, de biljartvereniging helemaal.

Een stille start? Niet helemaal. Naast het gebouw staat nog een aggregaat - zachtjes - te ronken. Het is een noodoplossing, omdat het dorpshuis door een misverstand niet op het elektriciteitsnet was aangesloten. ,,Vanaf 21 december hebben we een vaste stroomaansluiting”, zegt voorzitter Ad Robbemondt, zichtbaar opgelucht dat die laatste hobbel is opgelost.

Kneiterhard gewerkt

,,We hadden zo graag een mooi openingsfeest gegeven. Dat vreet aan me. Zo gauw als het enigszins kan, komt dat feest er. Dan kan iedereen zien hoe het geworden is. In juni ging de eerste paal de grond in, er is kneiterhard gewerkt. De aankleding is klaar. Het is af. We zijn heel trots dat we het doel hebben gehaald: een geheel vernieuwd dorpshuis in 2020. Daarvoor hebben we in 2012 met de vuist op tafel geslagen.”

De ruimtes in het dorpshuis hebben namen gekregen. De grote zaal is de Van Malsenzaal, Daar hangt een wandvullende foto die Michel de Koning maakte. De vergaderruimte bij de verplaatste hoofdingang heet de Wellse Hoek, het kantoor van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) heet De Kreek, naar het watertje tussen Slijkwell en Wellseind. Zo verwijzen alle namen naar plekken in de omgeving. Alleen de foyer is nog naamloos. ,,Die bewaren we tot de opening”, belooft Robbemondt.

Elektronische scoreborden

Volledig scherm Tot 21 december krijgt het dorpshuis nog stroom van een aggregaat, links naast het gebouw. © Bertjan Kers/BD De Merslootzaal, die met een schuifwand af te scheiden is van de grote zaal, herbergt een van de pronkstukken van Ons Huis. Bert van den Oord en Nico Kremers uit Ammerzoden leggen er een biljartje. Het onderkomen van de biljartvereniging is sinds kort uitgerust met drie elektronische scoreborden. Daarop kunnen de biljarters niet alleen de stand bijhouden, maar ook hun moyenne, de graadmeter die aangeeft hoe goed ze spelen en of daar een beetje stijgende lijn in zit. ,,Die hebben we aan kunnen schaffen dankzij de Rabobank ClubSupport”, vertelt Johan Kremers. ,,We hebben vanwege de groei een derde biljarttafel gekocht. We hebben inmiddels 70 leden en de rek is er nog steeds niet uit. Daarmee zijn we de grootste biljartvereniging in de regio Den Bosch.”

,,We willen biljarten onder de aandacht brengen bij de jeugd. En een dagcompetitie opzetten voor de leden die hier overdag komen spelen”, vertelt Kremers over de mogelijkheden die hij ziet. Mooie vooruitzichten voor de vereniging die in 2022 het 40-jarig bestaan gaat vieren. En daar blijft het niet bij. ,,Met de voorzieningen die we nu hebben, gaan we proberen om het Nederlands kampioenschap driebanden naar Well te halen.” Berlicum is dus gewaarschuwd.