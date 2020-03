Verplaatsen kazerne Hedel blijft op het verlanglijstje van Maasdriel staan

HEDEL - Of het er van komt is de vraag, maar het is en blijft de wens van de gemeente Maasdriel om de brandweerkazerne van Hedel te verplaatsen om op die plek woningen te kunnen bouwen. ,,We hebben goede hoop dat het lukt als we over vier jaar aan de laatste fase van de nieuwe wijk De Groene Akkers gaan beginnen.”

Dat zegt wethouder Peter de Vries over de ontwikkelingen rond de nieuwe wijk die iets meer dan honderd woningen gaat tellen. Het bijzondere is dat de kazerne relatief nieuw is. Het gebouw werd in 2006 in gebruik genomen.

De Vries hoopt dat de bouw van de eerste fase van de wijk eind dit jaar van start kan gaan. Ontwikkelaar Van Wanrooij heeft het over het derde kwartaal van 2020. Eerst neemt de de raad in april nog een besluit over het zogeheten beeldkwaliteitsplan, een schets hoe de wijk er in grote lijnen uit gaat zien. Dan gaat er nog de nodige tijd in procedures zitten.

Geen belemmering

In vier fases moeten de honderd woningen tussen de Uithovensestraat en de Middelingenseweg worden gerealiseerd. De eerste huizen zullen aan de oostkant van de kazerne worden gebouwd. Tegen de wijzers van de klok in komt rond 2024 de omgeving van de brandweerkazerne aan de beurt. De kazerne staat de woningen niet in de weg, legt De Vries uit. ,,Het gebouw is geen belemmering voor woningbouw.”

Betaalbare woningen