Verrassing voor Velddriel: bisschop De Korte leidt de mis

Vrachtwa­gen­chauf­feur moet alwéér tegen eigen wiel plassen: ‘Als de nood aan de man is, wat mot je dan?’

1 november DEN BOSCH/HEDEL - De vrachtwagenchauffeur heeft betere tijden gekend. Momenteel wordt onderweg meestal hap-snap gegeten in de cabine, met een bordje op de schoot. Minstens zo vervelend: gebruikmaken van (schone) sanitaire voorzieningen is lang niet overal vanzelfsprekend. ,,Soms is wildplassen het enige alternatief." Ten opzichte van de eerste coronagolf is er amper iets verbeterd. CNV Vakmensen trok vrijdag aan de bel bij de minister.