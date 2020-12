Verschillende branden in regio Bommelerwaard

De brandweer kreeg onder andere te kampen met een camperbrand in Tuil. Deze camper werd voordat deze in brand werd gestoken gevuld met autobanden. In Poederoijen werd een containerbrand aan de A. van Zeestraat geblust.

Ook in Brakel moest de politie in actie komen. Daar werd een brandende stapel autobanden aan de Wilhelminalaan geblust. In Waardenburg stond later op de avond een oud meubel in lichterlaaie. Ook in Varik was het raak. Daar kreeg de brandweer rond 01.00 uur een melding van een buitenbrand aan de Weiweg.