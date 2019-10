Verschuiving afkomst arbeidsmigranten: ‘Moldaviërs zijn de nieuwe Polen’

WAARDENBURG - De buitenlandse arbeider die in het rivierengebied in de tuinbouw werkt, is binnen enkele jaren in de helft van de gevallen geen Pool. Dat voorspelt Cees van Doorn, directeur van uitzendbureau VDU in Waardenburg.

Uitzendbureau VDU uit Waardenburg heeft heeft duizend werknemers uit Midden-Europese landen aan het werk in de regio. De arbeidskrachten kwamen tot voor kort met name uit Polen. ,,Maar dat land ontwikkelt zich dermate snel dat het steeds lastiger wordt om daar personeel te vinden.’'

Arbeidsethos

Van Doorn is kortgeleden begonnen met het rekruteren van Moldaviërs om de vacatures bij de fruitboeren in de regio te vervullen. Volgens hem zijn het prima arbeidskrachten met een hoog arbeidsethos. ,,Het zijn serieuze, gemotiveerde, hardwerkende mensen die bovendien niet voor overlast zorgen bij huisvesting.”

VDU verwacht dat over twee tot drie jaar de helft van de arbeidsmigranten die via het bedrijf aan de slag gaan in Nederland zal bestaan uit Moldaviërs. We zullen de komende jaren ook meer Bulgaren en Roemenen gaan zien, vermoedt hij. ,,Wij richten ons op Moldavië, maar collega-uitzenders halen ook personeel uit die landen.’'

Poolse economie

Eén van hen is Uitzendbureau Werk BV uit Ommeren dat zo’n 350 mensen aan het werk heeft in de fruitsector. ,,65 procent daarvan is nog steeds Pools”, zegt directeur Jan Nellestijn. ,,Maar ik zie dat Polen selectiever worden. Ze hebben meer ervaring dan arbeidsmigranten uit andere landen en zoeken daarom de mooiere banen uit. Daarnaast vragen ze zich af of het nog wel loont om in Nederland te werken nu het beter gaat met de Poolse economie.”

De functies in de fruitteelt krijgt hij tot nu toe wel ingevuld, maar voor andere sectoren is het al lastiger om werknemers te vinden. ,,De fruitteelt heeft nog aantrekkingskracht, maar werken in bijvoorbeeld de boomkwekerij is fysiek zwaar en afval sorteren is best smerig werk. Ik ben daarom veel in het buitenland bij bedrijven en personen die ons weer arbeiders kunnen aanleveren.”

Oekraïne