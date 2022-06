Vertrek voetballers levert Hurwenen door woningbouw een forse groei op

met video Aandacht voor jeugdbrand­weer Hedel tijdens eerste Bommeler­waard­se Veilig­heids­dag; ‘de kweek­school voor nieuwe vrijwilli­gers’

HEDEL - De brandweer in Hedel is maar wat blij met de jeugdbrandweer. Van de jongeren van 11 tot 18 die wekelijks op de kazerne oefenen, blijft maar liefst één op de drie bij de volwassen brandweer plakken. En daarmee is de ‘kweekschool’ van grote waarde in tijden dat het lastig is om brandweervrijwilligers te werven.

23 mei