Vertrouwde en nieuwe gezichten op kieslijsten Zaltbommel

Wie stopte 14 kilo hennep in het systeempla­fond?

ARNHEM (APA) – Veertien kilo hennep, verstopt in het systeemplafond van zijn winkel in Zaltbommel, kost een 35-jarige man uit Uden een werkstraf van dertig uur. ,,Ik heb er niks mee te maken”, verzekerde hij de Arnhemse politierechter. Veel bewijs tegen de man is er ook niet.

14 januari