Verzamelaars ‘helpen een handje’: eerste ‘komborden’ in West Betuwe al geroofd

Het is een 'misdrijf’ van alle jaren. In 1978 eigende Kees van Velthoven (54) zich het bord van Neerijnen met daaronder 'gemeente Waardenburg’ toe. Waardenburg ging destijds samen met de gemeenten Est en Opijnen, Ophemert, Varik en Haaften op in de nieuwe gemeente Neerijnen.

Hooiberg

,,Ik werkte toen bij een loonbedrijf dat de oude komborden moest weghalen", zegt Van Velthoven. ,,Die werden opgeslagen in een loods om later vernietigd te worden. Vond ik zonde. Dat bord van Neerijnen wilde ik wel hebben. Huibert van Driel van de gemeente had dat al snel in de gaten. ‘Als je eraan komt, sla ik je kapot', zei hij. Toen hij ging koffiedrinken, heb ik dat bord op de fiets mee naar huis genomen.”

Thuis was op de boerderij van zijn ouders. Om niet gesnapt te worden verstopte de tiener het kombord onderin de hooiberg. Pas tien jaar later kwam het weer boven water. ,,Ik had er niet meer aan gedacht”, luidt de simpele verklaring van Van Velthoven. ,,Bij het hooien lag dat bord er plotseling weer. Heb ik het onmiddellijk thuis aan mijn schuurtje gehangen.”

Klein dorp

Nu alle plaatsnaamborden opnieuw worden vervangen, aast Van Velthoven op het bord met twee keer de naam ‘Neerijnen’, als dorpsnaam en gemeentenaam. ,,Daar staan er maar twee van. Het is een klein dorp, hè. Een van de twee is niet zo mooi meer. De ander nog wel. Je hebt een speciale sleutel nodig om het bord van de paal te halen. Die heb ik al in huis. Ik wacht het juiste moment af, maar erg lang durf ik niet te wachten. Volgens mij lopen er meer mensen met die plannen.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Neerijnen is nog niet bekend wanneer de nieuwe borden met de gemeentenaam West Betuwe geplaatst worden en wat er met de oude borden gebeurt. De woordvoerder van de gemeente Geldermalsen zegt liever helemaal niets over het wisselen van de borden om ‘geen slapende honden wakker te maken.’

Strafbaar