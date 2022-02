Veteraan Prinses Irenebrigade (96) bij onthulling naam voor Hedelse brug; ‘Goed dat die naar hele brigade is genoemd’

HEDEL - Hij ontsnapte uit een kamp van de Arbeidsdienst en sloot zich na de bevrijding van Bergen op Zoom in het najaar van 1944 aan bij de Prinses Irenebrigade. Een paar maanden later, op 22 april 1945, zat hij in het eerste bootje de Maas over om Hedel op de Duitsers te veroveren. Frans van der Meeren, net geen 97, was op deze druilerige woensdag in februari erbij om de naamloze Hedelse brug om te dopen tot de Prinses Irene Brigade-brug.

Aanvankelijk was het plan om de brug te noemen naar luitenant Willem de Roos, de brigadist die voor zijn moed in de strijd om Hedel de Militaire Willemsorde ontving, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland. De raad van Maasdriel besloot echter om de hele brigade te eren. Daar kan Van der Meeren zich in vinden, vertelt hij na afloop van de onthulling in herberg De Zwaan, aan tafel bij de Bossche burgemeester Jack Mikkers, generaal buiten dienst Arie Vermeij en de Maasdrielse wethouder Erik van Hoften.

Calvados

Twaalf jongens zouden in april 1945 niet zo oud worden als Van der Meeren. In de februariregen werden zij herdacht en werd op de oude veteraan geproost met een glaasje calvados, sinds de invasie in Normandië de lijfdrank van de eenheid.

Van der Meeren is na de oorlog vaak in Hedel geweest. ,,Om de invasiekoorden uit te reiken aan nieuwe militairen.” Het koord, een versiering van het uniform die herinnert aan de invasie op D-Day, is een traditie van wat nu het 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heet. Na de uitreiking springen de soldaten in de Maas om het koord te dopen.

Aan de Bossche kant van de brug staat een zelfde bord als in Hedel. In 2023 zullen straten in de nieuwe Hedelse wijk De Groene Akkers genoemd worden naar brigadisten die bij Hedel zijn gesneuveld.

