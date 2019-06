Veteranendag Bommelerwaard gaat zeker ‘op herhaling’

VIDEOHEDEL - Het was dé aangewezen plek voor de eerste Bommelerwaardse Veteranendag. Hedel is natuurlijk de plek waar de Prinses Irenebrigade in april 1945 de aanval opende met als doel om de hele Bommelerwaard te bevrijden. Dat verhaal werd gister uitgebreid verteld aan de ruim honderd oudgedienden die de middag bezochten.

De afgelopen jaren had alleen Zaltbommel een veteranendag. Maasdriel deed niet mee, onder meer om financiële redenen. Maar daar komt verandering in, beloofde burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel aan een Gelre’s End vol oudgedienden. ,,Het moet een jaarlijkse dag worden”, zei Van Kooten (lichting 81-6). Ook zijn Zaltbommelse collega Peter Rehwinkel sprak van ‘het begin van een traditie’.

Buiten dienst

Maarten Schermij uit Zaltbommel had de veteranendagen in zijn gemeente al een paar keer bezocht. Als radiospecialist was hij twee keer in Libanon en in 1994 en 1995 in Zagreb en Sarajevo. Hij had er wel zin in om een middag door te brengen met mensen met een vergelijkbare achtergrond. Voor Breddels uit Rossum was dit de eerste veteranendag in eigen gebied. De landelijke dag had hij al wel eens bezocht. Hij werkte als technische man bij de Marine Luchtvaartdienst op de basis Valkenburg en kwam onder meer in Cambodja, nadat daar de Rode Khmer het veld had geruimd. ,,Ik ben al vijftien jaar buiten dienst. Bij de Koninklijke Marine kon je er met 50 jaar al uit.”

Tot zijn verrassing was adjudant Richard Brouwer, die de presentatie hield over de Prinses Irenebrigade een oud-collega van de MLD. ,,Toen vliegkamp Valkenburg werd opgeheven, is hij wat anders gaan doen.”

Irenebrigade

De veteranen kregen op drie plaatsen tekst en uitleg over Operatie Orange, zoals de aanval van de Irenebrigade en de Royal Marines was gedoopt. Eerst in Gelre’s End en daarna aan de oever van de Maas legde adjudant Brouwer uit hoe de strijd verliep. Ook in het Hedels Historisch Museum, waar de komende tijd een expositie over de Irenebrigade te zien is, werd het verhaal verteld, onder meer dat de Nederlanders van de Irenebrigade het bij Hedel deels moesten opnemen tegen Nederlandse SS’ers.

Quote Voor waardering voor veteranen is het nooit te laat John van Meeteren, Veteraan

Voor sommigen was dit verhaal nieuw, zoals voor Sander van Tricht uit Zaltbommel, die in het Midden-Oosten diende. Hij had vrij genomen voor deze middag in Hedel. ,,Wat ik merkwaardig vind is dat veteranen niet automatisch vrij krijgen voor de Nederlandse Veteranendag, volgende week. Het vervoer naar Den Haag is wel gratis.”