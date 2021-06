Vijf grote woonoorden voor arbeidsmigranten is voor Zaltbommel de grens

DRUGSKAART BOMMELERWAARD Man uit Alem krijgt 18 maanden cel voor bezit van grondstof­fen voor harddrugs

10 juni ALEM - Een 37-jarige man uit Alem is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 18 maanden cel wegens het bezit van grondstoffen voor harddrugs, zoals crystal meth en speed. De helft van die straf is voorwaardelijk, maar moet hij wel uitzitten als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat. Hij werd vrijgesproken voor het rijden in een gestolen auto met valse kentekenplaten.