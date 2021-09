Vijf Kerkdrielenaren naar Postcodeloterij Miljoenenjacht

Niet dat ze meteen in de prijzen vallen, maar ze mogen in ieder geval naar de show waar de kandidaten worden geselecteerd. De vijf inwoners van Kerkdriel zijn samen met mensen uit negen andere wijken uit heel Nederland aanwezig in de studio. Eén van de 50 aanwezigen maakt kans om miljonair te worden met het Gouden Koffer-spel. Of de inwoners van Kerkdriel in de prijzen vallen, is op zondag 10 oktober te zien vanaf 20.00 uur bij SBS6.