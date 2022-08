Vijf oud-collega’s zwemmen, fietsen en lopen om Melanie na twee herseninfarcten te helpen aan een ligdriewieler

met video Grote brand bij recycling­be­drijf in Brakel, omgeving heeft nog hele dag last van stank

BRAKEL - Een grote brand woedde donderdagochtend bij een recyclingbedrijf op het industrieterrein aan de Van Heemstraweg in Brakel. Daar stond een grote berg groenafval van zo’n duizend kuub in lichterlaaie. Door de brand is er stankoverlast in de omgeving. Volgens de brandweer duurt dit nog de hele dag.

28 juli