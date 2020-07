Vijftien Tiny Houses in het Zaltbommelse groen

Voor het betreffende gebied aan de voet van de Waaldijk heeft de gemeente Zaltbommel een visie gemaakt waarin niet alleen de kleine, vrijstaande huisjes zijn opgenomen, maar ook het toekomstige hospice voor de Bommelerwaard.

Verder komt er in dat gebied nog een plek die in tijden van hoogwater of tijdens een evenement gebruikt kan worden als parkeerterrein voor bezoekers aan de binnenstad. Dat terrein blijft groen en krijgt een slagboom. Er komen dus niet permanent auto's te staan.

Veel vraag

Naar de Tiny Houses wordt reikhalzend uitgekeken, want er is veel vraag naar betaalbare woningen voor 1 of 2 personen. De gemeente zet in op zowel koop als huur. Voor de koophuisjes komen alleen starters in aanmerking. Voor meer dan 15 huisjes is er aan de Beersteeg geen plek. Dat komt omdat de gemeente ook de groene uitstraling van het gebied wil behouden.

In de regels wordt vastgelegd dat de Tiny Houses echt klein blijven. ,,Uitbouwen is niet toegestaan”, meldt wethouder Gijs van Leeuwen. ,,En de auto's van de bewoners horen op een centrale parkeerplaats. Die willen we niet bij de voordeur hebben.” Van Leeuwen is zich ervan bewust dat mensen voor deze huisjes waarschijnlijk in de rij staan. ,,Het is een geweldige locatie. Wie wil daar nou niet wonen?”

Even geduld

Vanwege de ligging is ook de Natuurwacht Bommelerwaard bij het ontwikkelen van de visie betrokken. Hun adviezen over de plantenlijst, de ligging van een pad en het bevorderen van groene daken is door de gemeente overgekomen.

Belangstellenden moeten wel nog even geduld hebben. De bouw start waarschijnlijk in 2222.