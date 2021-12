Vindingrijkheid (en toeval) brengen Grown Bio en Pixyle bij de Top-100 van innovatieve bedrijven

Brede school De Schakel Ammerzoden gaat flink energie besparen; flinke investe­ring

AMMERZODEN - Nog maar negen jaar oud is het gebouw van brede school De Schakel in Ammerzoden. Dat neemt niet weg dat er fors in geïnvesteerd moet worden om het energiegebruik terug te dringen. De gemeente Maasdriel is van plan 172.000 euro in het pand te steken. Die investering wordt in 20 jaar terugverdiend.

23 november