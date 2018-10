Vliegende start voor Bèta Challenge Cambium College bij Van der Ven in Brakel

Ze gingen op bezoek bij aannemer Van der Ven in Brakel. Dat bedrijf is gespecialiseerd in civiele techniek en is, met nog vier andere bedrijven, in de running voor de aanleg van een nieuwe randweg in de gemeente Westland. Daarbij gaat het om veel meer dan een stuk weg. Er moeten twee rotondes komen, een verkeersbrug, een fietstunnel en een groenvoorziening. Bij de gunning van de opdracht speelt duurzaamheid een grote rol. En daarvoor schakel Van der Ven nu de leerlingen van het Cambium in. Zij gaan de komende tijd in groepjes duurzame ideeën voor dit plan bedenken. En daarbij hoeven ze zich niet in te houden. ‘Bedenk iets dat opvalt en gebruik je fantasie', spoort Van der Ven de leerlingen aan.