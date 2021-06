Vliegeniersmuseum weer open; Luchtmachtman Wilbert brengt verhaal van twee Britse vliegeniers tot leven

Peter den Tek, voorzitter van het museum, heeft het schaalmodel een prominente plek gegeven in een van de vitrines. ,,Het is belangrijk om de verhalen over de oorlog te blijven vertellen.”

Quote Het was een hobby uit mijn tienertijd die ik na jaren opnieuw oppakte Wilbert van de Werke

Flight test engineer Van de Werke kent het verhaal van de Mosquito als geen ander. ,,In het toestel dat model stond voor mijn bouwwerkje vlogen de Britten John Douglass Phillips (navigator) en Benjamin Frank Reynolds (piloot) toen ze op de avond van 12 december 1943 dichtbij Herwijnen werden neergeschoten. Beiden kwamen daarbij om.’’

Ruim zeventig jaar later ontmoet Van de Werke in Engeland door toeval een achterneef van de verongelukte Phillips. ,,We studeerden allebei aan de Empire Test Pilots School in Boscombe Down en al pratend werd duidelijk dat zijn oudoom wordt herdacht in dit Nederlandse museum’’, vertelt hij. Na de opleiding bleef de vriendschap met studiegenoot Matthew Moore bestaan en bezochten ze de plek van het ongeluk.

Het idee om een miniatuuruitvoering van het genoemde vliegtuig te bouwen ontstond afgelopen najaar. ,,Het was een hobby uit mijn tienertijd die ik na jaren opnieuw oppakte’’, aldus de inwoner van Nieuwegein.

Het miniatuurvliegtuig is niet de enige nieuwe aanwinst van het museum dat door coronamaatregelen lange tijd gesloten bleef, maar vanaf zaterdag 5 juni weer voor het publiek is geopend. Zo zijn onder meer een Pratt & Whitney vliegtuigmotor en twee droptanks van een Hawker Tempest aan de collectie toegevoegd. Nieuw zijn ook de documenten uit de periode na de oorlog, toen het fort dienstdeed als gevangenis voor Nederlanders die lid waren geweest van de NSB of die met de Duitsers hadden gecollaboreerd.

In aanloop naar de heropening hebben vrijwilligers de boel een stevige opfrisbeurt gegeven en voor de tien gidsen, die straks weer bezoekers gaan rondleiden, stond een kennisupdate op het programma.

Ode aan de Hollandse Waterlinies Niet alleen is het museum weer te bezoeken, ook is de horeca op het fort weer geopend En het is 5 juni de start van het Fortenseizoen. Dat staat dit jaar in het teken van de Ode aan de Hollandse Waterlinies. Fort Vuren is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, net als de batterijen bij Brakel en Poederoijen en Fort Giessen. Naar verwachting krijgt de linie in juli van UNESCO de status werelderfgoed.

