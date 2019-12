Voetbalclub WNC kan schade van twee inbraken gaan herstellen na financiële bijdrage VriendenLoterij

Ophef over sluiting kruide­niers­win­kel­tje Poederoij­en, maar de klachten komen uit eigen dorp

21 december POEDEROIJEN - Er is ophef ontstaan over het feit dat het kruidenierszaakje in de Juliana van Stolbergstraat in Poederoijen van de gemeente moet sluiten. Op sociale media krijgt de gemeente Zaltbommel de volle laag, maar de klachten komen toch echt uit eigen dorp.