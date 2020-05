Voetbalkantine HRC'14 en dorpshuis Hurwenen, hoe combineer je die?

Voor voetbalclub HRC’14 mag er dan licht gloren aan het eind van de tunnel, de combinatie van voetbalkantine en dorpshuisfunctie voor Hurwenen riep dinsdag toch nog de nodige vragen op in de Maasdrielse commissievergadering.

Bridge en toneel

HRC’14 krijgt op de grens van Rossum en Hurwenen een nieuw complex. Om dat plan rond te krijgen was bedacht dat in het clubhuis ook 200 vierkante meter wordt ingeruimd om er dorpshuisactiviteiten te houden. Dit omdat dorpshuis De Kil op termijn ophoudt te bestaan.

Maar raadsleden hadden al opgevangen dat verenigingen uit Hurwenen het niet zien zitten om een ruimte te delen met de voetballers. Dat zou volgens Robert van Dijk van het CDA onder meer gelden voor de bridgeclub en de toneelvereniging.

‘In De Steen is het ook gelukt’

En dus was de vraag aan wethouder Erik van Hoften of de 200 vierkante meter waar de gemeente voor betaalt een andere ruimte is dan de kantine. ,,Ik heb te horen gekregen dat het gebouw een verdieping krijgt”, vulde Van Dijk aan.

Volgens Van Hoften is de kantine bedoeld voor de dorpshuisactiviteiten. En dat hoeft in zijn ogen geen probleem te zijn. ,,In Heerewaarden is dat met MFC De Steen ook gelukt. En daar waren partijen tot op het allerlaatste moment ook mordicus tegen het gezamenlijk gebruik. En nu zitten ze wel aan dezelfde bar, zij het op verschillende tijdstippen. Dat is een kwestie van goede afspraken maken. Dat kunnen ze in Hurwenen ook prima.” Ook is er de mogelijkheid om de HRC-kantine met een scheidingswand op te splitsen, legde hij uit.

Niet kleiner

Dan is er nog de vrees of de ruimte voor het dorpshuis meekrimpt als blijkt dat de club voor het begrote geld niet kan laten bouwen wat eigenlijk de bedoeling is. Valt dan het dorpshuis ook kleiner uit? ,,Nee”, reageerde Van Hoften heel stellig. ,,We staan in Hurwenen aan de lat voor een ruimte van 200 vierkante meter en dat blijft zo.

Stikstof

Bij de aanleg van de velden en het clubhuis zouden de landelijke stikstofregels nog wel eens een kink in de kabel kunnen opleveren. Van Hoften bevestigde dat, maar daar is volgens hem een mouw aan te passen door het project over drie jaar uit te smeren. Per jaar zou het project dan binnen de marges kunnen blijven.