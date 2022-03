Vogelgriep vastgesteld op bedrijf in Hedel: 64.500 kalkoenen moeten worden geruimd

Mispelgat­ters carnaval­len op de Markt en in de Water­straat

ZALTBOMMEL - Zonder optocht en zonder grote tent bij De Poorterij, maar wel een feest op de Markt en in de Waterstraat. Zo is er komend weekend toch nog carnaval in Mispelgat. ,,De wonderen zijn gelukkig de wereld nog niet uit", laten de Wallepikkers, de organisatoren van het carnaval in Zaltbommel, opgelucht weten.

24 februari