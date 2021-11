Vogels en insecten lokken met een ‘spannende oever’ langs de Waal tussen Heerewaarden en Wamel

Gras zo ver het oog reikt. We lopen door de uiterwaard van de Waal met Kees Luijt van de provincie Gelderland en Menno de Vos van Rijkswaterstaat. Het landschap is eentonig. De boer kan het gras oogsten en aan zijn koeien voeren, maar qua biodiversiteit gebeurt er in zo’n gladgeschoren weiland vrijwel niets.

Quote Over vijf jaar stroomt hier een nevengeul van de Waal van een meter of 40 breed en zo’n 5 meter diep

,,Over vijf jaar stroomt hier een nevengeul van de Waal van een meter of 40 breed en zo’n 5 meter diep”, schildert Luijt een toekomstbeeld. ,,Er zijn kruidenrijke en bloemrijke graslanden en moerassige ruigtes. In de voorjaar zie je hier een bloemenzee. Insecten zoemen om je hoofd. Door de lucht vliegen oeverzwaluwen, in de plassen zwemmen ganzen en eenden.”

Verbinding tussen Gelderse Poort en Biesbosch

Onder de noemer ‘Herinrichting Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden’ voeren de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer de komende jaren een groot natuurproject uit in een 15 kilometer lange strook Waal-uiterwaard. Bestaande natuurgebiedjes verbinden ze tot een gebied van 450 hectare. Het wordt een belangrijke verbinding tussen de Gelderse Poort en de Biesbosch.

Quote In de Waal kunnen vissen geen eitjes meer leggen. Hier straks wel Menno de Vos, Rijkswaterstaat

Er komt 10 kilometer aan meestromende nevengeulen en er komen lage zones die in het voorjaar lang onder water staan. De geulen volgen de vroegere meanders van de Waal. ,,De Waal is geworden tot een snelweg voor schepen”, vertelt De Vos. ,,Het is geen plek meer waar vissen eten kunnen zoeken en eitjes kunnen leggen. Dat kunnen ze wel in de geulen en lage zones.” Soorten als rivierprik en winde moeten er van profiteren.

‘De kwartelkoning is erg zeldzaam geworden’

De bloem- en kruidenrijke graslanden zullen insecten aantrekken, zoals libellen. ,,We hopen dat vogels als de kwartelkoning en het porseleinhoen zich in het gebied gaan vestigen”, zegt De Vos. ,,De kwartelkoning is met 160 broedparen in Gelderland erg zeldzaam geworden.” Dat laatste geldt ook voor het porseleinhoen, een typische vogel van de natte uiterwaarden.

Volledig scherm Het gebied bestaat nu voor een groot deel uit weiland waar qua biodiversiteit vrijwel niets gebeurt. © Eveline van Elk

Aan de oever van de Waal komen we bij een hogere rug evenwijdig aan de rivier, met ruige struiken. ,,Hier wordt bij iedere overstroming zand afgezet”, licht Luijt toe.



De oever eindigt abrupt en loopt dan steil naar beneden, tot aan het water. ,,In die rand maken de oeverzwaluwen hun nesten. Er worden af en toe stukken afgeslagen door het water.” Halverwege de steilrand liggen graspollen die Luijts woorden illustreren. ,,Dat is ook de natuur. Het wordt hier straks een dynamisch geheel.”