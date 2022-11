Volgend jaar 30 euro meer waterschapsbelasting in Rivierenland

Bakker Gremmee ‘leeft van dag tot dag’ na grote brand

ROSSUM - Na de brand in de bakkerij aan de Koningstraat heeft Ruud Gremmee nog geen idee hoe hij het bedrijf weer op de rit krijgt. ,,We leven van dag tot dag”, zegt hij drie dagen na de rampzalige zondag. De winkels in Rossum en Kerkdriel zijn tot nader order gesloten, meldt het bedrijf op Facebook. De vestiging in Dreumel is wel open.

23 november