Volgende klompenpad is klaar: het Jordenpad

Het 16 kilometer lange wandelpad is gebaseerd op ommetjes die mensen uit Poederoijen en Brakel vroeger maakten. De route gaat over over rivierdijken, door de komgronden in het buitengebied van beide dorpen maar voert ook langs de batterijen (forten) bij Poederoijen en Brakel. Kleine bordjes met daarop een klompje wijzen de weg, maar de route staat ook op klompenpaden.nl en is zelfs te volgen met de smartphone in de hand, via de klompenpaden-app.

Het Jordenpad is genoemd naar de Jordensteeg, de weg die vanaf de Middeleeuwen van Brakel naar Poederoijen liep. Later is op een deel van dit tracé de Burgemeester Posweg aangelegd. Jorden staat vermoedelijk voor aarde of grond.

Zesde in de Bommelerwaard

De nieuwe route bij Brakel en Poederoijen is het zesde klompenpad in de Bommelerwaard. De andere vijf zijn te vinden in rondom Alem (Alemschepad), Rossum (Zandslagenpad), Gameren/Nieuwaal (Nywelepad), Nederhemert (Hamarithapad) en Well/Ammerzoden (Baanbrekerpad). Pogingen om ook in Bruchem een klompenpad te realiseren zijn op niets uitgelopen, omdat sommige grondeigenaren niet mee wilden werken.