Volgens vroom Nederhemert is wethouder ‘God verantwoording schuldig’ om uitspraken vaccinaties

In 2021 deelt Avri bijna 350 bonnen uit voor fout bij scheiden afval; drie inwoners laten het aankomen op rechtszaak

ZALTBOMMEL/ARNHEM/GELDERMALSEN - Luiers bij het groenafval, of sigarettenpeuken en zelfs glas; afvalcontainers worden in Rivierenland niet altijd goed gebruikt. Controleurs van Avri deelden dit jaar tot nu toe 342 bonnen van 95 euro uit voor afval dat niet in de juiste container zat. Drie inwoners van de Bommelerwaard lieten het aankomen op een rechtszaak bij de politierechter in Arnhem.

22 december