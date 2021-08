Volkstuinders Zaltbommel vragen om steun na verwoestende brand

ZALTBOMMEL - Een felle brand verwoestte in juni het materialenhok van het volkstuincomplex in Zaltbommel. Schade: 15.000 euro. Er loopt een inzamelingsactie.

,,De laatste loodjes”, zucht Ton de Jong, terwijl hij zware brokken puin in een kruiwagen tilt om ze even verderop in een aanhanger te gooien. ,,Het zijn stukken van de fundering. De meeste rommel hebben we al opgeruimd, dus van de brand is niet veel meer te zien.”

In de vroege ochtend van 7 juni brandde het houten beheergebouw van de 40 leden tellende volkstuinclub aan de voet van de Gamerschedijk volledig uit. Een aanhanger, een grasmaaier, een bosmaaier, een kettingzaag en veel andere gereedschappen waarmee het complex werd onderhouden, gingen in vlammen op.

Volledig scherm De schade bij Volkstuinvereniging De Kloostertuin in Zaltbommel is groot. © Marianne Heijman (tekst gaat verder onder de foto)

De Jong, sinds enkele maanden als bestuurslid verantwoordelijk voor het parkbeheer, herinnert zich het voorval als de dag van gisteren. ,,Ik werd die ochtend om half zeven uit bed gebeld door de penningmeester met het verzoek of ik even wilde gaan kijken, want er was een brandje op de tuin. Toen ik hier aankwam was de ravage compleet. Omwonenden hadden inmiddels de brandweer gebeld. Die was er snel bij, maar kon helaas weinig uitrichten. In de kortste keren lag de boel in de as.”

Jerrycan

Hij twijfelt niet aan de oorzaak. ,,Brandstichting”, zegt hij stellig. ,,Het schijnt dat een aantal jongelui op het park is geweest. We hebben later een lege benzinejerrycan in de bosjes gevonden. Ook de brandweer vermoedt dat het is aangestoken. Over de vraag wie de daders zijn, tasten we nog in het duister.”

Quote In ons geval is het lastig om je tegen dergelijke schade te verzekeren Wouter van Teeffelen, Voorzitter Kloostertuin Voorzitter Wouter van Teeffelen zegt dat de overlast de laatste jaren is toegenomen. ,,Er zijn al vaker vernielingen geweest”, aldus de preses. ,,Zo werden er tuinmeubelen meegenomen en in brand gestoken op het strandje aan de Waal. Ook is eerder glas van broeikassen kapotgemaakt. Die dingen zijn vervelend, maar nog wel te overzien, maar dit is toch van een andere orde.”

Hij schat de schade op 15.000 euro. Veel van de verbrande materialen waren vrij nieuw. ,,Helaas zijn we niet verzekerd”, zegt hij. ,,In ons geval is het lastig om je tegen dergelijke schade te verzekeren. De risico's zijn groot omdat we op een afgelegen plek zitten en het terrein niet is afgesloten. Zou je het tóch willen, dan berekenen ze een torenhoge premie en die is voor een kleine club als de onze niet op te brengen.”

Om de vermijden dat de spullen voor een tweede keer in rook opgaan, wordt de houten beheerschuur niet herbouwd. ,,We denken dat we de boel veiliger kunnen opbergen in een metalen container”, aldus de beide tuinliefhebbers. ,,Die zetten we op een andere plek op het terrein waar er meer zicht op is.”

Volledig scherm Dino verricht snoeiwerk in zijn volkstuin bij De Kloostertuin. © Roel van der Aa (tekst gaat verder onder de foto)

Mooie plannen allemaal, maar vooralsnog zal er weinig van komen. Door de brandschade zit de vereniging financieel aan de grond en gaat op zoek naar steun. Daartoe is een ‘doneeractie’ op touw gezet. Meerdere leden, bedrijven en organisaties hebben inmiddels hulp toegezegd, maar de 15.000 euro is bij lange na niet binnen.

Op hun Facebookpagina en op website de-kloostertuin.nl wordt de stand bijgehouden. Daar staat ook het bankrekeningnummer van de club. ,,Niet alleen geldbedragen, ook donaties in natura zoals gereedschappen, zijn meer dan welkom”, aldus gepensioneerd hovenier De Jong. ,,En wie weet kan een bedrijf dat in containers doet ons helpen aan een koopje.”

Blij met noodhulp

Beide heren zijn blij met de ‘noodhulp’ die ze krijgen van ondernemers uit de regio. ,,Zo steekt hovenier Anton Klijmij regelmatig een helpende hand toe en kunnen we een beroep doen op de mensen van Teeuwen Tuinmachines in Zuilichem. Ook fijn om te merken dat wijkraden en de gemeente ons een warm hart toedragen.”

De kans op vernielingen op het rustig en compleet in het groen gelegen complex wordt wellicht in de nabije toekomst kleiner door de bouw van 15 kleine woningen aan de rand. Bewoners kunnen dan immers een oogje in het zeil houden. Toch zijn de bestuursleden er niet blij mee. ,,De sfeer zal ingrijpend veranderen, maar je kunt er weinig aan doen”, zegt Van Teeffelen gelaten. ,,De gemeente is eigenaar van de grond. We hopen natuurlijk wel dat het bij ‘tiny houses’ blijft en dat er straks geen luxe villa’s staan. Sommige van onze leden zullen iets van hun privacy moeten inleveren, maar het is niet anders.”