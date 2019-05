Volop bekijks bij NK Hoge Bi in Zaltbommel

Balustrade kerk Velddriel is nu 37 centimeter hoger

10 mei VELDDRIEL - Het is maar 37 centimeter, maar het maakt volgens de wet het verschil tussen gevaarlijk en veilig. En dus is de balustrade in de St.-Martinuskerk Velddriel een stukje hoger geworden, zodat er niemand overheen kan kukelen. Niet dat dat ooit gebeurd is, maar voorkomen is beter dan genezen.