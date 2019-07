Volwassen Bommelse grachtenexpositie heeft zorgen

Video Zuilichem opnieuw opge­schrikt door brand

16 juli ZUILICHEM - Het Gelderse Zuilichem is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw opgeschrikt door een brand. Aan de Aart van Osstraat stond een bestelbus in brand. Rond 02.40 uur in de nacht kwam de melding bij de brandweer binnen.