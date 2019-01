Vóór 1 juli moeten illegale kunstgrasmatten van Tuf Recycling weg zijn in Velddriel

De rechtbank in Arnhem heeft die deadline gesteld. De matten zijn afkomstig van Tuf Recycling in Dongen. Dat bedrijf betaalde 1500 euro per maand aan de eigenaar van het terrein in Velddriel en aan Nimar om het materiaal tijdelijk op te slaan omdat er in Dongen geen plek meer was. In Hedel ligt ruim 6.000 ton versleten kunstgras, in Velddriel ruim 3.000 ton.